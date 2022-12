Der Sportverein (SV) Hinzweiler darf sich über 1500 Euro vom Landessportbund freuen. Grund: Der SV ging beim Jubiläumsschriften-Wettbewerb als Sieger hervor. Die Chronik habe in Sachen Layout, Titel, historische Betrachtung und vielem mehr überzeugt.

Es war am 28. August 1920, an dem 13 Männer „beim allabendlichen Treff auf der Außentreppe des späteren Vereinslokals Cappel“ den Entschluss fassten, den Sportverein zu gründen. So steht es in der Vereinschronik. Darin ist auch eine Anekdote über die „Ehefrauen und Bräute der Fußballspieler von Rothselberg“ zu lesen, die es leid waren, dass ihre Männer seinerzeit jede Partie verloren und dann selbst die für eine Partie die Fußballschuhe schnürten.

Fünf Jahre lang hat Werner Lang, der Vorsitzende des SV Hinzweiler benötigt, um die 245 Seiten starke Jubiläumsschrift „Die Geschichte eines Dorfvereins“ zu erstellen. Doch die Mühe hat sich gelohnt, die Geschichten, Anekdoten und knapp 500 Fotos zusammenzutragen: Denn der SV Hinzweiler hat – gemeinsam mit dem Wissener Schützenverein 1870 – beim Jubiläumsschriften-Wettbewerb des Landessportbundes (LSB) Rheinland-Pfalz den ersten Platz belegt und erhält dafür eine Prämie von 1500 Euro.

Inhalt, Layout, Werbung

Den Wettbewerb gibt es seit 1988. Er soll „die Vereine dazu anregen, sich mit ihrer Geschichte auseinanderzusetzen und sie zu dokumentieren. Eine repräsentative Festschrift ist die beste Werbung für Ihren Verein“, sagte LSB-Präsident Wolfgang Bärnwick. Bewertungskriterien seien der Inhalt, die Fotos, der Titel, die historische Betrachtung, das Layout sowie die Werbung, ergänzte der LSB-Vizepräsident für Kommunikation, Walter Desch. Was ebenfalls für die Qualität der Hinzweilerer Chronik spreche: Mit einem Verkaufspreis von 22 Euro hätten die Materialkosten mehr als refinanziert werden können. Zudem habe die Chronik sogar nochmal nachgedruckt werden müssen, hieß es bei der Preisverleihung in Mainz, bei der Werner Lang und die stellvertretende Vereinsvorsitzende Monika Fadel die Urkunde entgegennahmen.

Schon einmal ausgezeichnet

Es ist nicht die erste Auszeichnung, die der SV Hinzweiler für seine Vereinschronik erhält: Im Jubiläumsjahr war der Band bereits vom Sportbund Pfalz als beste Chronik ausgezeichnet worden.

