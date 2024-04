Die Lauterecker CDU schickt – wenig überraschend – Isabel Steinhauer-Theis ins Rennen, weitere fünf Jahre Stadtbürgermeisterin zu bleiben. Außerdem wurde die Vorschlagsliste für den Stadtrat Lauterecken beschlossen.

„Mit Zuversicht und einer Stimmung des positiven Miteinanders“ trafen sich die Mitglieder und Unterstützer der CDU in Lauterecken zu einer Mitgliederversammlung, um über wichtige Weichenstellungen für die bevorstehenden Kommunalwahlen zu entscheiden, heißt es von den Christdemokraten in einer Pressemitteilung. Geleitet von Sven Eckert, wurden die Nominierungen für den Stadtrat als auch die erneute Kandidatur von Isabel Steinhauer-Theis für das Amt der Bürgermeisterin der Stadt Lauterecken diskutiert und abgestimmt.

Steinhauer-Theis habe sich in ihrer ersten Amtszeit durch Engagement und eine klare Vision für die Stadt hervorgetan. Sie wurde einstimmig von den Mitgliedern als Kandidatin bestätigt. Die Stadtbürgermeisterin zog eine positive Bilanz der gemeinsamen Arbeit mit dem Team des gesamten Stadtrates.

Neben der Bürgermeisterwahl standen auch die Nominierungen für die Wahlvorschlagsliste der CDU für den Stadtrat Lauterecken auf der Tagesordnung. Peter Kriese, bisher Erster Beigeordneter der Stadt, kündigte an, nach 25 Jahren in der Kommunalpolitik nicht für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung zu stehen. Krieses Beitrag zur Kommunalpolitik in Lauterecken und seine Unterstützung für die Partei seien stets eine große Hilfe und verlässliche Bank gewesen. Er selbst erinnerte an seine Anfangszeit vor einem Vierteljahrhundert und bedankte sich für eine gute und schöne Zeit, „wenn auch etliche Hürden und Herausforderungen zu meistern waren und sind“.

CDU-Kandidaten

Für die CDU streben in den Stadtrat: Isabel Steinhauer-Theis, Ilka Faul, Karl-Josef Hammes, Natalie Kriese, Marco Theis, Mario Gerd Bloeck, Lisa Wirth, Mario Wirth, Nicole Kappel, Thomas Schütz, Susanne Mettel, Karl-Heinz Paul, Martin Mettel, Bobby Hörnig, Andreas Brandt und Ursula Schmelzer.