Der SV Ulmet hat die erste Niederlage der Runde hinnehmen müssen – und das auch noch auf heimischem Terrain. Die SG Haschbach/Schellweiler II triumphierte im Duell der Nord-Gruppe beim B-Klassen-Anwärter. In der Gruppe Süd gab es ein torreiches Remis mit zehn Treffern in Herschweiler-Pettersheim.

Gruppe Süd

SG Bechhofen/ Lambsborn II - TuS Landstuhl 0:5. Die Landstuhler wollen an Platz zwei dran bleiben und waren für diese Aufgabe in Bechhofen zu Gast. Die Partie gestaltete sich lange ausgeglichen, bis Sascha Mohr das Toreschießen eröffnete. Dieser erzielte in Spielminute 38. den Führungstreffer für die Gäste und den gleichzeitigen Pausenstand. In Halbzeit zwei konnte Landstuhl seine Führung dann ausbauen, Benedikt Stutzinger (59.) war hierfür verantwortlich. So richtig ins Rollen kam die Partie dann 20 Minuten vor dem Ende. Die Konzentration der Gastgeber ließ nach, der TuS nutzte dies und erzielte innerhalb von sechs Minuten drei Tore durch Hagen Hentrup (73., 76.) und Kevin Wilhelm (79.). Anschließend brachten die Landstuhler das Spiel souverän über die Bühne und feierten einen verdienten Auswärtserfolg, der sie weiter von Platz zwei träumen lässt. Die SG hingegen verweilt im Tabellenmittelfeld.

SSC Landstuhl II - FV Ramstein III 0:0. Die Gastgeber wollten den noch immer makellosen Tabellenführer aus Ramstein ärgern und so gestaltete sich auch die Partie. Die Landstuhler hielten gut dagegen, Ramstein fand keine Lösung um zum Torerfolg zu kommen. Hoffnung für die Gäste gab es durch einen Platzverweis gegen Landstuhl in der 38. Spielminute. Aber auch danach änderte sich nicht viel. Ramstein biss sich bis zum Ende die Zähne aus, Landstuhl verteidigte durch eine geschlossene Mannschaftsleistung alles weg. Kurz vor dem Ende gab es dann noch einen Platzverweis gegen Ramstein, am Spielergebnis änderte dies jedoch nichts mehr. Der SSC Landstuhl klaut den Gästen als erste Mannschaft in dieser Saison Punkte, steht damit weiter im gesicherten Mittelfeld der Tabelle. Ramstein hingegen bleibt trotz des Punktverlustes souverän an der Spitze.

SV Herschweiler-Pettersheim II - SG Oberarnbach/Obernheim-Kirchenarnbach/Bann II 5:5. Eine furiose Partie bekamen die Zuschauer in Herschweiler-Pettersheim zu sehen. Die Gäste gingen kurz nach Anpfiff durch Lars Allenbach (1.) in Führung. Knappe zwanzig Minuten später begann dann ein extremer Schlagabtausch. Eingeleitet wurde dieser durch den Ausgleich von Finn Eichhorn (21.), den erneut Allenbach (23.) nur zwei Minuten später konterte. Wiederum nur vier Minuten später glich Eichhorn (27.) ein zweites Mal aus. Aber auch das währte nicht lange. Nico Melchin (29.) erzielte kurz darauf die erneute Führung für die SG. Victor Frey (44.) baute die Führung noch vor der Pause aus. Zehn Minuten nach Wiederanpfiff schnürte Allenbach (55.) dann seinen Dreierpack, die Partie schien so gut wie entschieden. Finn Eichhorn, der schon zwei Tore in Halbzeit eins erzielt hatte, hatte aber etwas gegen eine frühzeitige Entscheidung. Eichhorn (60., 68.) erzielte innerhalb von 8 Minuten nochmals zwei Tore und brachte seine Mannschaft wieder ran. Die Spielvereinigung drückte und erzielte in der 81. Spielminute tatsächlich noch den Ausgleich durch Christian Theiß, der damit eine mehr als spektakuläre Partie abrundete. Damit trennten sich die beiden Teams mit einem leistungsgerechten Unentschieden.

Gruppe Nord

SG Pfeffelbach/Konken/EDO II - TuS Landstuhl II 5:1. Beide Mannschaften gingen ohne vorangegangenen Saisonsieg in die Partie. Die Hausherren kamen aber mit ordentlich Schwung in die Begegnung. Nico Buschauer (5.) und Etienne Jaqui (14., 16.) sorgten früh für eine komfortable Führung, mit der man auch in die Halbzeit ging. Auch mit Anpfiff der zweiten Hälfte änderte sich am Verlauf der Partie nichts. Die Heimelf war spielbestimmend, baute die Führung durch Stefan Blinn (54.) und Doppelpacker Nico Buschauer (72.) noch weiter aus. Die Landstuhler verkürzten zwar in Person von Corey Caperton noch mal (78.), mehr als die berühmte „Ergebniskosmetik“ war dies aber nicht. Somit konnten die Gastgeber ihren ersten Saisonsieg feiern, Landstuhl hingegen ist immer noch ohne Punktgewinn.

FV Bruchmühlbach - TuS Glan-Münchweiler II 0:3. Im Duell aus dem Tabellenmittelfeld konnten die Gäste die Partie nach 17 Spielminuten in ihre Richtung lenken. Curd Stemmler erzielte den Führungstreffer für den TuS. Nur ein paar Minuten später erhöhte Jan Schumacher und baute die Führung somit aus. In der Folge verwalteten die Gäste die Partie, den Bruchmühlbachern gelang nicht allzu viel. Kurz vor dem Ende traf Stemmler (86.) dann zum Doppelpack, der den verdienten Auswärtserfolg für Glan-Münchweiler II abrundete. Die Gäste zogen dann somit an Bruchmühlbach vorbei und belegen nun Rang sieben in der Tabelle.

SV Ulmet - SG Haschbach/Schellweiler II 3:4. In einer umkämpften Partie muss der SV Ulmet erstmals in dieser Saison eine Niederlage hinnehmen. Dies ist ein herber Rückschlag im Kampf um die Tabellenspitze, bei dem man lange Gleichschritt mit der SpVgg Welchweiler gehalten hat. Nun hat die SpVgg die Chance, vorläufig einen Punkteabstand aufzubauen. Die Gäste bleiben durch den Sieg im gesicherten Tabellenmittelfeld, dürfen sich aber über diesen besonderen Sieg einen Tick mehr freuen.

US Youth Soccer Europe - TuS Landstuhl II. Die Parte wurde abgesetzt.

SpVgg Welchweiler - SG Schrollbach/Hauptstuhl II. Der Gast ist nicht angetreten.