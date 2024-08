In der Gruppe Nord der C-Klasse Kusel-Kaiserslautern feierte Neuling SV Ulmet, der vorher Teil der SG GlanAlb war, zum Saisonauftakt einen deutlichen Erfolg über die SG Pfeffelbach/Konken/EDO II, bei der die früheren SG-Partner mit von der Partie sind. In der Gruppe Süd setzte sich die Zweitbesetzung des SV Mackenbach in einer torreichen Begegnung mit dem SSC Landstuhl II durch.

Gruppe Nord

SG Hirsau II - TuS Glan-Münchweiler II 1:3. Nach einer torlosen ersten Hälfte gingen die Gäste durch ein Eigentor der SG Hirsau nach 56 Minuten in Führung. Zehn Minuten später erhöhte Gabriel Schäfer auf 2:0. In der 75. Minute gelang den Hausherren der Anschlusstreffer. Glan-Münchweilers Zweitbesetzung hatte jedoch das letzte Wort. Curd Stemmler entschied mit seinem Treffer in der 89. Minute die Partie und sorgte für den verdienten 3:1-Auswärtssieg.

SV Hefersweiler - SV Kaulbach-Kreimbach 6:2. Hefersweiler lag nach sehr frühem Doppelschlag bereits nach 3 Minuten mit 2:0 in Führung. Die Tore erzielten Patrick Sebastian (2.) und Elias Bühler (3.). Daraufhin folgte ein Dreierpack von Alvaro Fernandez (31., 38., 47.) und erhöhte somit auf 5:0. Pascal Krauth konnte mit seinem Treffer in der 69. Minute nur noch Ergebniskosmetik betreiben. Dennis Heß stellte zehn Minuten später den alten Abstand wiederher. Den Treffer zum 6:2-Endstand erzielte Nico Horr in der ersten Minute der Nachspielzeit.

SG Altenglan/Rammelsbach - SpVgg Welchweiler 1:7. Die Gäste erwischten den besseren Start und lagen nach nur drei Minuten durch Marco Hönsch in Führung. In der 15. Minute erzielte David Däberitz den Ausgleich. Welchweiler fand mit der Zeit immer besser in die Partie und erspielte sich zahlreiche Torchancen. Folgerichtig traf erneut Hönsch in der 32. Minute und brachte die Spielvereinigung wieder in Führung. Danach dominierte Welchweiler das Spielgeschehen und baute die Führung bis zur Halbzeit auf 4:1 aus. Im zweiten Durchgang legten sie drei weitere Tore zum hochverdienten 7:1-Sieg nach. Die weiteren Treffer für die SpVgg Welchweiler fielen durch Denis Miller (2), Besart Saitaj und ein Eigentor.

SV Ulmet - SG Pfeffelbach/Konken/EDO II 4:0. Nach einer torlosen ersten Halbzeit stellte sich der SVU im zweiten Durchgang ganz klar als die bessere Mannschaft heraus. Den Anfang machte Christian Ammann mit dem Führungstreffer für Ulmet in der 51. Minute. Exakt 20 Minuten später erhöhte Daniel Bender auf 2:0. In der 88. Minute sorgte Kapitän Jan Allmann mit seinem Treffer endgültig für die Entscheidung, ehe erneut Ammann direkt nach Wiederanpfiff mit seinem zweiten Tor den 4:0-Endstand markierte.

US Youth Soccer Europe - SG Haschbach/Schellweiler II 4:1. Ein Doppelpack von Alvaro Saiz (11.,32.) bescherte den Gastgebern die 2:0-Führung nach knapp einer halben Stunde. Andrew Pinto erhöhte nur drei Minuten später auf 3:0. Nur drei Minuten nach dem Seitenwechsel traf Moritz Königstein für die Gäste. Die US-Elf behielt jedoch trotz des Gegentreffers die Kontrolle und stellte durch Alfredo Garcia (68.) den alten Abstand wiederher und markierte damit gleichzeitig das 4:1-Endergebnis.

Gruppe Süd

SV Mackenbach II - SSC Landstuhl II 6:3. Den ersten Treffer einer sehenswerten Partie erzielte Alexander Hoof für den SSC in der 4. Minute. Nur zwei Minuten später folgte der Ausgleich durch Tim Molter. In der 13. Minute war es Sergei Weiss, der den Landstuhlern die erneute Führung bescherte. Daraufhin spielte Mackenbach höchst effektiven Offensivfußball und drehte die Partie binnen zehn Minuten von 1:2 auf 5:2. Die Treffer erzielten Kenny-Andre Beysiegel (16.), Emil Bäcker (22., 24.) und erneut Molter (26.). Kurz vor Ende der ersten Hälfte erhöhte Beysiegel auf 6:2 (43.). Die zweite Hälfte gestaltete sich im Vergleich zur ersten Hälfte deutlich ereignisloser. Der Treffer von Albert Abramow (52.) zum 6:3-Endstand blieb die einzige nennenswerte Aktion im zweiten Durchgang.

SG Bechhofen/Lambsborn II - SV Nanz-Dietschweiler II 4:0. Die Hausherren dominierten die Partie von Beginn an, was sich auch im Pausenstand widerspiegelte. Durch zwei Treffer von Luca Becker (6., 34.) und einen Treffer von Nicolas Gab (18.) führte die SG mit 3:0. Die Partie war damit nach knapp einer halben Stunde entschieden. Im zweiten Durchgang erhöhte Bechhofen/Lambsborn in der 75. Minute zum 4:0-Endstand.

SG Oberarnbach/Ob.-Ki./Bann II - SV Kottweiler-Schwanden II 4:2. Die Hausherren lagen zur Pause durch die Treffer von Julian Woll (7.) und Christopher Straßer (17.) mit 2:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel erzielte Patryk Piekarski den Anschlusstreffer. Die Gäste verpassten es jedoch, den Spielstand zu egalisieren. Zwei Tore binnen drei Minuten durch Patrick Losch (62.) und Dennis Mayer (65.) entschieden die Partie frühzeitig zugunsten der SG. Kottweiler-Schwanden bekam in der Nachspielzeit einen Elfmeter zugesprochen, der von Claudio Beras verwandelt wurde, was allerdings nur noch zur Ergebniskosmetik beitrug.

SV Herschweiler-Pettersheim II - TSG Burglichtenberg II 3:0. Eine gute Stunde lang blieb die Partie der beiden Teams torlos. Dann aber setzten sich die Hausnerren doch noch letztlich deutlich durch. Marc Brills Führungstreffer (60.) ließ Jonathan Klammes nur sechs Minuten später das 2:0 folgen. Emil Haucke setzte in der 90. Minute den Schlusspunkt.