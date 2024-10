Im Norden nichts Neues: SV Ulmet und SpVgg Welchweiler preschen voraus. Nach Siegen unter der Woche hatten die beiden Führenden der Gruppe Nord am Wochenende Pause. Gefährdet waren beider Positionen aber nicht. In der Süd-Gruppe gab es drei Auswärtssiege. Nur Tabellenführer FV Ramstein sicherte sich zu Hause Punkte.

Gruppe Süd

FV Ramstein III - SG Bechhofen/ Lambsborn II 6:1. Der Tabellenführer aus Ramstein ging bisher ohne Punktverlust durch die Saison und wollte diese Serie aufrecht erhalten. Die Ramsteiner übernahmen auch direkt die Spielkontrolle und konnten durch einen Doppelpack innerhalb von zehn Minuten die Führung übernehmen. Tobias Divivier (22., 32.) war der Torschütze. In der Folge erhöhte man noch einmal durch einen Elfmeter von Roberto Odisho (41.) und sicherte sich eine mehr als komfortable Pausenführung. In Durchgang zwei sah es dann kurz vor aus, als könnten die Gäste noch einmal eine gute Rolle in der Partie spielen, als Timo Schneider (56.) verkürzte. Im Anschluss sorgten die Hausherren aber erneut für klare Verhältnisse und legten bis Spielende nochmals drei Tore nach. Gustavo Garcia (64.), Ivan Kofanov (69.) und Erkan Degirmenci (75.) belohnten sich und bescherten den klaren und verdienten Heimsieg für Rammstein. Somit konnte man im achten Spiel den achten Sieg einfahren und steht weiterhin makellos an der Tabellenspitze.

SpVgg Welchweiler II - SSC Landstuhl II 0:6. Der SSC fuhr mit einem Sieg im Rücken nach Welchweiler, die im vorherigen Spiel gegen Tabellenführer Rammstein verloren. Die Partie aus der Vorwoche schien den Landstuhlern Schwung zu verleihen, denn diese lieferten eine extrem starke erste Halbzeit ab. Marcel Syriste (16.), Jamie Witenberg (28.), Sergei Weiss (32., 38.) per Doppelpack und Waldemar Weiss (45.) trafen für die Gäste und sorgten für eine 5-Tore Führung zur Halbzeit. Diese Dominanz schien auch nahtlos in die zweite Hälfte überzugehen, da Sergei Weiss in der 49. Spielminute seinen Dreierpack schnüren durfte. In der Folge schalteten die Gäste ein wenig zurück, ohne das Welchweiler aber noch mal in die Partie kam. Somit feierte der SSC einen starken Auswärtserfolg und den zweiten Sieg in Folge, der sie im Tabellenmittelfeld etwas klettern ließ. Die Hausherren hingegen bleiben vorerst auf dem vorletzten Tabellenplatz.

SV Kottweiler-Schwanden II - SV Mackenbach II 3:6. Im Kampf um Platz zwei muss der SVM nach Kottweiler-Schwanden, wo sich eine wild geführte Partie abspielte. Die Heimelf ging bereits nach sieben Minuten durch Patryk Piekarski in Führung, diese konnte aber durch David Schmitz (16.) und Kenny-Andre Beysiegel (23.) auf die Seite der Gäste gedreht werden. Anschließend gab es einen Platzverweis für die Hausherren, die aber trotzdem ausgleichen konnten. Erneut war es Patryk Piekarski (31.) der traf. Die Mackenbacher ließen sich dadurch aber nicht beirren und trafen noch vor der Halbzeit doppelt durch den zweiten Treffer von Kenny-Andre Beysiegel (39.) und Ferdinand Krämer (44.). Mit Anpfiff der zweiten Hälfte trafen die Gäste erneut und zogen die Partie direkt wieder auf ihre Seite. Tim Molter (46.) brachte den Ball im Netz unter. Die Mackenbacher hatten nun die Spielkontrolle endgültig auf ihrer Seite und legten durch den zweiten Treffer von Ferdinand Krämer (52.) noch einmal nach. Anschließend verwaltete man die Partie souverän, der späte Treffer von Joshua Hornbruch (90.) für die Heimmannschaft änderte daran auch nichts mehr. Somit konnte der SVM vorerst Platz zwei behaupten.

SG Oberarnbach/Ob.-Ki./ Bann II - SV Schopp 0:3. Mit einem souveränen Auswärtssieg konnte der SV Schopp Distanz auf die Gastgeber wahren und Anschluss an die Aufstiegsplätze halten. Die SG hingegen verliert vorerst den Anschluss an die Spitzengruppe und sortiert sich im Tabellenmittelfeld ein.

TuS Landstuhl - SV Herschweiler-Pettersheim II. Die Gäste sind nicht angetreten.

Gruppe Nord

SG Hirsau II - FV Bruchmühlbach 1:2. Die favorisierten Gäste aus Bruchmühlbach brachten die Partie direkt auf ihre Seite und gingen durch Andre Arduc (14.) in der Anfangsviertelstunde in Führung. Die Heimelf steckte aber nicht auf, kämpfte sich in die Partie und erzielte quasi mit Halbzeit pfiff in Person von Elias Dech (45.) den zwischenzeitlichen Ausgleich. So spät jedoch dieser Treffer vor der Pause gefallen war, so früh trafen die Gäste nachdem man aus der Kabine kam. Jan Fast erzielte in der ersten Minute nach Wiederanpfiff die erneute Führung für Bruchmühlbach. Im Anschluss brachten die Gäste die Partie mit einer kämpferischen Leistung ins Ziel und dürfen nach einer Pleite im letzten Spiel wieder einen Sieg bejubeln. Die Hausherren verweilen währenddessen weiter im unteren Mittelfeld.

TuS Landstuhl II - SV Hefersweiler 1:3. Im Duell um die Aufstiegsplätze musste der SVH bei der Zweitvertretung des TuS Landstuhl antreten. Bereits nach einer Viertelstunde gingen die Gäste in Führung und übernahmen die Spielkontrolle. Kurz vor der Pause folgte dann der zweite Treffer der Hefersweiler. Noah Brack (44.) war der Torschütze und sorgte für die Zwei-Tore Halbzeitführung. Mit Beginn der zweiten Hälfte waren es erneut die Gäste, die einen Treffer erzielen konnten. Elias Bühler (48.) brachte Hefersweiler endgültig auf die Siegerstraße. Die Gäste verwalteten die Partie im Anschluss souverän, einzig Lukas Herzel (85.) konnte für die Hausherren noch Ergebniskosmetik betreiben. Damit bleiben die Hefersweiler dicht an den Aufstiegsplätzen dran, die Landstuhler hingegen warten weiterhin auf den ersten Punkt.

SV Kaulbach-Kreimbach - SG Pfeffelbach/Konken/EDO II 6:4. Die Gäste reisten noch ohne Sieg an und spielten in Kreimbach-Kaulbach um den ersten Dreier der Saison. Der Start verlief gut für die SG, Sebastian Jung (8.) erzielte früh die Führung. Im Anschluss konnte man diese sogar noch durch Kai Janssen (22.) ausbauen. Die Hausherren ließen dies aber nicht auf sich sitzen und schlugen in der Folge konsequent zu. Julian Schäfer (24.), Valon Docaj (31.) und Rene Spieckermann (39., 40.) per Doppelschlag drehten die Partie für Kaulbach-Kreimbach noch in Halbzeit eins. Die Halbzeitpause brachte keine Ruhe in die Partie. Mit Wiederanpfiff baute die Heimelf die Führung durch Edison Docaj (47.) aus, Kai Janssen (49.) und Sebastian Jung (50.) trafen direkt im Anschluss für die Gäste und verkürzten. Anschließend fand die Partie dann etwas Ruhe, die Hausherren versuchten die Führung ins Ziel zu bringen. Der erlösende Treffer für die Spielvereinigung fiel dann in Spielminute 82., als Christian Gutmann die erneute Zwei-Tore Führung herstellte. Mit dieser endete die Partie dann auch. Die Hausherren ordnen sich damit auf Tabellenplatz fünf ein, die Gäste stehen weiterhin ohne Sieg auf dem vorletzten Tabellenplatz.

TuS Glan-Münchweiler II - SG Altenglan/ Rammelsbach 3:1. Der TuS konnte durch den Sieg gegen Altenglan/Rammelsbach die Distanz zur „Kellergruppe“ ausbauen und ist nun im engen Tabellenmittelfeld angelangt.

SG Schrollbach/Hauptstuhl II - US Youth Soccer Europe. Die Partie wurde abgesetzt.

Zehnter Spieltag

Auch unter der Woche ist in der C-Klasse bereits gespielt worden: Bei Spieltag Nummer zehn am Mittwoch und am Donnerstags-Feiertag war in Gruppe Nord das Spitzenduo SV Ulmet und SpVgg Welchweiler im Gleichschritt vorneweg weitermarschiert. Beide siegten 4:0, wobei die Herrmannsberger mit dem SV Kaulbach-Kreimbach noch einen Verfolger distanzierten.

C-Klasse Nord

SV Ulmet - TuS Glan-Münchweiler II 4:0. Im Fernduell mit der SpVgg Welchweiler will der SV Ulmet überzeugen und sich im Kampf um Platz eins nicht abschütteln lassen. Die Heimelf bestimmte auch direkt den Ton der Partie und traf früh per Elfmeter durch Christian Ammann (4.). Mitte der ersten Hälfte gab es dann einen richtigen Dämpfer für die Gäste. Daniel Bender (22.), sowie Sascha Berg (23., 26.) trafen innerhalb von vier Minuten für den SV Ulmet und setzten damit einen sehr deutlichen Halbzeitstand fest. In Hälfte zwei verwalteten die Gastgeber das Spiel und brachten das Ergebnis souverän über die Ziellinie. Somit ist der SVU weiter voll im Titelkampf.

SpVgg Welchweiler - SV Kaulbach-Kreimbach 4:0. Auch für die Mannschaft aus Welchweiler ging es um vieles im Kampf um die Tabellenführung. Zunächst tat man sich aber schwer. Beide Mannschaften lieferten sich eine umkämpfte Partie, die in einem 0:0 Halbzeitstand mündete. Kurz nach Wiederanpfiff dann der erlösende Treffer für die Gastgeber, Florijant Saitaj (49.) erzielte das Tor. Anschließend nahm die Heimelf fahrt auf, nur zwei Minuten später erhöhte Marc Spiegel (51.). Marco Hönsch (71.) und ein Eigentor (86.) rundeten das Ergebnis für Welchweiler ab und brachten und brachten die wichtigen drei Punkte im Duell um die Spitze. Der SV Kaulbach-Kreimbach bleibt im oberen Tabellenmittelfeld.

SG Altenglan/Rammelsbach - SG Hirsau 5:2. Im Mittelfeldduell erwischten die Gastgeber den besseren Start. Innerhalb von sieben Minuten konnte man durch David Daeberitz (9.), Marcel Neu (13.) und Wilhelm Kaiser (17.) mit drei Treffern in Führung gehen, was gleichzeitig auch den Pausenstand bedeutete. Nach der Pause änderte sich das Bild erstmal nicht. Marcel neu durfte in Spielminute 65. per Strafstoß seinen Doppelpack schnüren, den aber zwei Minuten später Elias Dech (67.) mit dem ersten Tor für die Gäste konterte. Jener Dech (87.) konnte zwar auch noch einen zweiten Treffer erzielen, davor erhöhte aber Maurice Allmann (80.) noch mal für die Heimmannschaft. Somit steht ein souveräner Sieg für die SG Altenglan/Rammelsbach, die sich in der Tabelle nach oben arbeiten. Die Gäste verweilen währenddessen eher im unteren Bereich der Tabelle.

SV Hefersweiler - US Soccer Europe 2:4. Der Feiertag war nicht der Tag des SV Hefersweiler. Gegen die US-Boys hatte der „HSV“ am Donnerstagabend wenig bis nichts zu bestellen. die Gäste führten bereits 4:0, ehe Dennis Heß (75. per Strafstoß) und Jonas Michel (90.) noch ein bisschen Resultatskosmetik betrieben. Hefersweiler verpasst die Chance, relativ dicht an der Spitze dranzubleiben und die Amerikaner zu distanzieren. Stattdessen sitzen die nun dem Team von Trainer Sascha Michel noch dichter im Genick.

C-Klasse Süd

SV Schopp - TuS Landstuhl 1:1. Ein Top-Duell gab es in Schopp zu sehen. Der SV empfing den TuS aus Landstuhl, beide Mannschaften konnten bereits 13 Punkte einfahren und duellierten sich um Platz zwei. Die Heimelf zeigte ihre Ambitionen früh, nach einer Viertelstunde traf Jonas Busch (15.) zur Führung. Dieses Ergebnis konnte Schopp in einer umkämpften Partie, die von einigen gelben Karten geprägt war, mit in die Kabine nehmen. Nach der Pause merkte man mehr und mehr, dass die Landstuhler ein Tor brauchten. Dieses sollten sie auch bekommen, denn Dominic Kahrau (73.) erzielte den wichtigen Ausgleich eine knappe Viertelstunde vor dem Ende. Im Anschluss hofften beide Teams auf den Lucky Punch, dieser gelang aber keinem der beiden. Somit trennte man sich mit einem gerechten Unentschieden und beide Mannschaften bleiben im Rennen um den zweiten Tabellenplatz.

SpVgg Welchweiler II - FV Ramstein III 0:3. Torschützen: Clark Jalda, David Gutierrez und Felix Gillmann.

SV Herschweiler-Pettersheim II - SG Bechhofen/Lambsborn 9:1. Björn Göddel (3), Fabian Strauß (2), Luca Weber (2), Finn Eichhorn und Lukas Schmitt – Felix Pirro zum zwischenzeitlichen 2:1.

SV Mackenbach II - SG Oberarnbach/Obernheim-Kirchenarnbach-Bann 2:1.