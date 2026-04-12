FV Ramstein III und Kaulbach-Kreimbach trennen sich 3:3 in der Gruppe Nord. Dagegen fertigte Kottweiler-Schwanden II den Spitzenreiter Landstuhl in der Süd-Gruppe mit 7:1 ab.

Gruppe Nord

FV Ramstein III - SV Kaulbach-Kreimbach 3:3. Die erste Hälfte verlief noch ereignisarm. Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie dann Fahrt auf. Erst konnte Christian Gutmann (50.) die Gäste in Führung bringen, dann glich Giovanni Piscitello (54.) für Ramstein aus. Wiederum nur zwei Minuten später gingen die Gäste erneut in Führung. Diesmal durch ein Eigentor der Ramsteiner (56.). Giovanni Piscitello (64.) war dann aber ein zweites mal zur Stelle und glich erneut aus. Kurz darauf konnten erstmalig die Gastgeber in Führung gehen, als Saad Alhamada in der 70. Spielminute traf. Der Schlagabtausch fand seinen Höhepunkt dann nur zwei Minuten später, als Nils Bergsträßer (72.) den Ausgleich für den SV Kaulbach-Kreimbach erzielen konnte. Im Anschluss flachte die Partie ab und endete nach dieser furiosen zweiten Hälfte mit einer Punkteteilung.

TuS Glan-Münchweiler II - SG Schrollbach/ Hauptstuhl 2:2. Die Hausherren dominierten die erste Hälfte der Partie und gingen durch Yannick Raab (11.) und Eskandari Maschadi (26.) in Führung. Nach dem Seitenwechsel drehten die Gäste dann auf und zogen die Spielkontrolle auf Ihre Seite. Dies wurde belohnt durch Nico Hallauers Anschlusstreffer (56.) sowie den umjubelten, späten Ausgleich durch Rico Niederelz (87.). Damit durften beide Mannschaften einen Punkt in Ihren Reihen behalten.

SV Herschweiler-Pettersheim II - SG Pfeffelbach/Konken/EDO II 5:0. Die Hausherren waren von Beginn an die Mannschaft mit mehr Spielkontrolle. Durch einen Treffer von Zachary Robinson (23.) und ein Eigentor (35.) bauten sich die Gastgeber eine komfortable Führung zur Pause auf. Nach dem Seitenwechsel zeichnete sich das gleiche Bild. Die Gäste kamen kaum zum Zug und mussten weitere Treffer hinnehmen. Patrick Pfeifer (48.), Johannes von Blohn (60.) und Leon Elias Westphal (84.) rundeten mit ihren Treffern den souveränen Heimsieg ab.

SG Hirsau II - SG Altenglan/Rammelsbach/Theisbergstegen 1:3. Die Gäste bringen sich mit diesem Auswärtserfolg wieder in Position, den zweiten Rang der Tabelle angreifen zu können.

Gruppe Süd

SSC Landstuhl II - SV Kottweiler-Schwanden II 1:7. Ein überragender Marc LaRocca (11., 23., 34.) sorgte in Durchgang eins alleine für eine deutliche Führung der Gäste. Nach dem Seitenwechsel wollte der Tabellenführer zurückschlagen, wurde aber weiter förmlich überrannt. Emil Bäcker (53.), Marc LaRocca (56., 62.) und Simon Fischer (70.) schraubten die Führung ordentlich in die Höhe. Zum Schluss gelang dem Ligaprimus noch eine kleine Schönheitskorrektur mit dem Treffer von Georgiy Melikyan (84.), musste sich übergeordnet aber überraschend deutlich geschlagen geben.

SC Vogelbach II - SV Nanz-Dietschweiler III 2:5. Die Gäste erwischten einen guten Start und konnten sich die Führung durch Tore von Linus Velten (14.) und Julius Brinke (20.) schnappen. Kurz vor der Pause legte dann Dennis Marhöfer (43.) noch einen Treffer nach. Nach dem Seitenwechsel waren dann erstmalig die Hausherren zur Stelle und verkürzten durch Pascal Keilhauer (52.). Dies konterten die Gäste jedoch mit Treffern von Julius Brinke (62.) und Leon Lenhard (66.), ehe David Guzowski noch einmal für die Vogelbacher traf und den Schlusspunkt setzte.

TuS Landstuhl II - SG Oberarnbach/Ob.-Ki./Bann II. 0:2 Die Gäste befinden sich mitten im Aufstiegsrennen und ließen dies über ihre Spielkontrolle auch ausstrahlen. In der 33. Spielminute erzielten sie dann auch den Führungstreffer durch Julian Woll. Nach dem Seitenwechsel war der TuS bemüht, die Gäste zu ärgern, konnte die Abwehr der SG aber nicht durchbrechen. Diese hingegen legten kurz vor dem Ende noch einmal durch Patrick Losch (87.) nach und sicherten sich damit den Auswärtssieg.

SV Rodenbach III - TSG Burglichtenberg II 3:5. In einem intensiven Schlagabtausch sichern sich die Gäste schlussendlich den umkämpften Auswärtssieg.