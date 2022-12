Im Rahmen der Terra Magica, dem wissenschaftlichen Forum des Urweltmuseums Geoskop, hält Frank Wieland, Direktor des Pfalzmuseums für Naturkunde in Bad Dürkheim, am Mittwoch, 7. Dezember, um 19.30 Uhr im Erdgeschoss der Zehntscheune auf Burg Lichtenberg einen Vortrag zum Thema „Die Sammlungen der Pollichia am Pfalzmuseum“. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos gibt es hier.