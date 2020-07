Am Montagvormittag wurde auf dem Parkplatz vor Burg Lichtenberg die letzte der neun Schnellladesäulen für Elektrofahrzeuge des Landkreises Kusel und der Pfalzwerke in Betrieb genommen. Landrat Otto Rubly, Bürgermeister Stefan Spitzer und Pfalzwerke-Vorstandsmitglied René Chassein betonten die Bedeutung der Ladesäulen im Landkreis Kusel. Gerade für den touristischen Bereich sei es wichtig, dass Gäste ihr Elektrofahrzeug während ihres Aufenthalts aufladen können, betonte Spitzer. Die Ladestation werden laut Chassein zu 100 Prozent mit Ökostrom betrieben, der auch im Landkreis Kusel produziert werde. Landrat Rubly unterstrich: „Wir erfüllen mit unseren Flächen hier Bedarfe der Städte wie Kaiserslautern, die gar nicht in der Lage sind, ausreichend Ökostrom zu produzieren. Die damit verbunden Lasten bleiben aber einzig an uns hängen.“ Rubly warf zudem die Frage auf, ob Elektromobilität im ländlichen Raum hinreichend funktionieren kann. Da wollten sich die Offiziellen nicht abschließend festlegen, die übrigens – abgesehen vom Demonstrationsfahrzeug – ausschließlich mit fossilen Brennstoffen angereist waren.