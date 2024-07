Die Ergebnisse des Plenair-Mal-Events präsentierten am Sonntagnachmittag der Kuseler Kunstkreis und die Landstuhler „Freunde der Malerei Westpfalz“ auf Burg Lichtenberg. Ein einziges Motiv gab es bei der Freilichtmalerei, die im Juni an gleicher Stelle stattgefunden hatte: die Burg Lichtenberg. Elf Künstler stellten unter freiem Himmel die Burg mit unterschiedlichen Techniken dar, sei es in Aquarell, Bleistift, Acryl oder Stein. Die Idee geht zurück auf die stellvertretende Vorsitzende des Landstuhler Vereins, Ulrike Freitag.

Die nun vor der Burgkirche ausgestellten Werke können in den kommenden drei Monaten in der Zehntscheune betrachten werden. Laut Freitag und Manuela Shania Doll, die das von Saxophonist Udo Schultheiß umrahmte Plenair-Mal-Event gemeinsam organisiert hatten, soll es nicht die letzte derartige Veranstaltung der beiden Vereine gewesen sein. Weitere Burgen in der Pfalz, darunter die Burg Neu-Wolfstein, böten sich an.