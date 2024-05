Bereits zum achten Mal lädt der Landkreis zum Burgfrühling ein. Ein pralles Programm wartet am kommenden Sonntag, 19. Mai, auf Besucher – vom traditionellen Blumen- und Kräutermarkt über Sonderausstellungen und Mitmachstationen für Kinder bis hin zu Führungen.

Der Burgfrühling fällt am Sonntag wieder mit dem Internationalen Museumstag zusammen. Mitmach-Stationen für Groß und Klein tragen laut Mitteilung der Kreisverwaltung zu „erlebnisreichen Museumsbesuchen“ bei. Gleich mehrere Sonderausstellungen gibt es beim Burgfrühling von 10 bis 18 Uhr zu bestaunen: Das Urweltmuseum Geoskop präsentiert „Urzeitkrebse – Überlebenskünstler der Natur“. In der Zehntscheune wird „Musikantenhäuser – Stumme Zeugnisse zum Sprechen bringen“ gezeigt. Kunst der Familie Denzer kann in der Jugendherberge angeschaut werden. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, gibt es für Kinder „und alle Junggebliebenen“ Fossil- und Edelsteinpräparation, Sonnenbeobachtung, Kinderschminken, Luftballons sowie „Spiel und Spaß rund um Musikinstrumente“.

Besucher können bei Führungen durch das Geoskop und über die Burg sowie bei einer Wildkräuterwanderung Wissenswertes erfahren. „Spannend geht es bei der Schaupräparation 300 Millionen Jahre alter Pfälzer Ursaurier zu“, heißt es in der Mitteilung.

Musikantenlandpreisträgerin spielt auf

Marktflair bietet der traditionelle Blumen- und Kräutermarkt mit verschiedenen Händlern auf der Unterburg. Angeboten werden unter anderem Kräuter, Blumen, Gewürze, Dekoartikel für den Garten und Korbwaren.

Auf der Bühne am Ende der Unterburg geht es vor allem musikalisch zu: Zuerst stellen die Ensembles der Musikschule Kuseler Musikantenland junge Talente vor. Danach präsentiert das Team „Land L(i)eben“ zusammen mit Landrat Otto Rubly das Projekt „Burgleben.digital“, das die Geschichte und Veränderungen der Burg sichtbar machen soll. Musikalische Beiträge gibt es ab 13.30 Uhr von Musikantenlandpreisträgerin Nicole Johänntgen und Jon Hansen sowie ab 15 Uhr vom USAFE Musikensemble „Touch n’ Go“.

Der Eintritt zum Burgfrühling ist frei. Der Burgenbus (Linie 297) fährt ab 9.18 Uhr ab Kusel im Zweistundentakt. Der letzte Bus zurück nach Kusel verlässt die Burg um 17.31 Uhr. Weitere Infos gibt es im Netz unter burglichtenberg-pfalz.de.