Weil die Schäden an einer Bruchsteinmauer ganz danach aussehen, als sei ein Autofahrer mit seinem Gefährt dagegen gestoßen, ermittelt die Polizei wegen Unfallflucht. Der Vorfall hat sich nach Angaben der Ordnungshüter offenbar am Dienstag zur Mittagszeit ereignet. Wo genau es passierte, hat die Polizei allerdings nicht mitgeteilt. Hinweise nimmt die Polizei in Lauterecken unter der Telefonnummer 06382 9110 entgegen.