Der Gemeinderat ist nicht zufrieden mit den vom Kuseler Forstamt vorgeschlagenen Brennholzpreisen. Insbesondere der Preis für die Flächenlose in Höhe von 30 Euro pro Quadratmeter hielt das Gremium für „maßlos überzogen“ und reduzierte den Betrag einstimmig auf 25 Euro.

Der Festmeter gemischtes Laubholz soll als Polterholz für Selbstwerber 68 Euro pro Festmeter kosten, gemischtes Nadelholz wird für 50 Euro pro Festmeter als Polterholz abgegeben. Bei diesen Preisen, die für die Saison 2023 gültig sind, folgte der Rat dem Vorschlag der Forstbehörde.

Wie das Forstamt in der Vorlage zur Sitzung aufführte, seien es insbesondere die Treibstoffkosten, die den Holzeinschlag deutlich verteuerten. Aus diesem Grund müssten die Brennholzpreise angehoben werden. Der Gemeinderat war nicht zufrieden mit den schriftlichen Ausführungen des Forstamtes – unter anderem vermissten die Ratsmitglieder die Nennung der bisherigen Holzpreise.

Ja zum Forstzweckverband

Die Verbandsgemeindeverwaltung in Lauterecken soll, so der Wunsch des Rates, einen Vertreter des Forstamts zu einer der nächsten Ratssitzungen einladen. Dann solle auch die Art und Weise thematisiert werden, wie das Brennholz aus den Glanbrücker Wäldern an die Käufer der Gemeinde verteilt werde. Bemängelt wurde in diesem Zusammenhang, dass es derzeit keinen Ansprechpartner beim Forst für Glanbrücken gebe und die Holzbestellungen nur online beziehungsweise direkt beim Forstamt und nicht mehr bei einem Revierförster abgegeben werden könnten.

Bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung stimmte der Rat für die Bildung eines Forstzweckverbands im Bereich der Verbandsgemeinde Lauterecken. Dieser wird ab dem nächsten Jahr die Bewirtschaftung des Waldes auf Glanbrücker Gemarkung übernehmen.