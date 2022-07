Eigentlich wurde die Feuerwehr am Dienstagmorgen wegen eines Fahrzeugbrandes alarmiert. Es war allerdings kein Auto, das gegen 4.30 Uhr am Stadteingang Lautereckens Feuer gefangen hatte. Vielmehr brannte der Blitzeranhänger. Wie die Feuerwehr mitteilte, war der Brand schnell unter Kontrolle und gelöscht. Nach etwa eineinhalb Stunden war der Einsatz für die 15 Feuerwehrleute beendet. Wie der Blitzeranhänger in Brand geraten ist, werde nun ermittelt.