Das Lauterecker Heimatfest soll dieses Jahr stattfinden, wenn auch in kleinerem Rahmen als gewohnt. Am Sonntag, 8. August, sollen außerdem – so will es der Brauch – die 50-Jährigen geehrt werden. Wer also das Geburtsjahr 1971 im Ausweis stehen hat, mindestens zehn Jahre in Lauterecken wohnt oder gewohnt hat, in der Veldenzstadt zur Schule gegangen ist oder dort geboren wurde, melde sich für dieses Ritual an: bis 6. August bei Stadtbürgermeisterin Isabel Steinhauer-Theis, 0151 61529597, im Stadthaus unter 06382 1300, per E-Mail an stadthaus@lauterecken.de oder per Post an Stadthaus Lauterecken, Hauptstraße 49, 67742 Lauterecken.