„Fachwerk“ nennt Thomas Konrad sein Bistro, das er am Freitag in Lauterecken im ehemaligen „Haus Busch“ am Veldenzplatz nach längerer Renovierung eröffnet hat. Das Gebäude gehört der Stadt. Konrad ist gelernter Koch. Er bietet Steaks, Burger, Salate und Strudel. Montag bis Donnerstag ist von 11.30 Uhr bis 22 Uhr, freitags von 11.30 Uhr bis 23 Uhr, samstags von 14 bis 23 Uhr, an Sonn- und Feiertagen von 14 bis 22 Uhr geöffnet.