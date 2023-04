Hinter der Volksbank Lauterecken, direkt neben dem Glan, steht jetzt ein Bienenkasten, gemietet vom Imkerverein Glanbrücken. Die Bienen werden vom Vorsitzenden Karlheinz Gross und seiner Stellvertreterin Susanne Mangold betreut. Er rechnet mit einer Ausbeute von mindestens 20 Kilogramm Honig. Der werde an Mitglieder und an Kunden zu besonderen Anlässen verschenkt, erklärt Vertriebsleiter Christopher Steiger. Bemalt und mit dem Volksbank-Logo versehen wurde der Bienenstock in der Kita „Villa Winzig“ in Hinzweiler. Bisher habe der Imkerverein drei Bienenvölker vermietet, sagt Gross, mit den Mieteinnahmen (jeweils 1600 Euro) werde die Vereinsarbeit finanziert.