Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Bezirksliga-Duell TuS Schönenberg gegen den SV Nanz-Dietschweiler elektrisiert. Beide brauchen dringend Punkte, denn der TuS will auf einen Nichtabstiegsplatz, der SV hoch auf den Relegationsplatz. Die „Bepas“ hingegen vollbringen für ihre Möglichkeiten Großes.

Am vergangenen Spieltag kam für den TuS Schönenberg alles anders als geplant: Die Schönenberger unterlagen in Trippstadt deutlich mit 2:5 und fielen dabei in alte Muster zurück.