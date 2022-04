Besichtigungen des Kalkbergwerks am Königsberg finden ab Karfreitag, 15. April, wieder statt. Wie die Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein mitteilt, hat der Osterhase zum Saisonauftakt eine Überraschung für große und kleine Besucher. Mit einer Weinprobe „unter Tage“ geht es am Samstag, 16. April, weiter. Eine Ostereiersuche für Kinder gibt es an Ostersonntag und Ostermontag, jeweils von 13 bis 18 Uhr. Sonderführungen durch das Kalkbergwerk sind sowohl am Dienstag, 19., als auch am Freitag, 22. April, ab 14 Uhr möglich. Weitere Termine zur offenen Weinprobe in den Stollen während der Saison finden an folgenden Terminen immer samstags um 18.30 Uhr statt: 21. Mai, 18. Juni, 16. Juli, 20. August, 17. September und 15. Oktober. Anmeldungen zu allen Führungs- oder Weinprobeterminen sind unter der Telefonnummer 06382 791 118 möglich.