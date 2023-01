In ihren Sprechstunden und Gesprächen begegnet Antje Steingaß oftmals Unzufriedenheit. Nicht mit ihrer Beratung, nein. Die Menschen, die das Gespräch mit der Berufsberaterin der Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens suchen, sind mit ihrer beruflichen Situation nicht glücklich und wollen eine Veränderung.

„Die Beweggründe, warum jemand zu uns kommt, sind zunächst einmal egal.“ Wie diese Veränderung aussehen kann und welcher Weg dahin zu beschreiten ist, zeigt Steingaß auf. „Die Menschen, die zu uns kommen, haben Wünsche und Visionen. Wir wollen auf die Menschen eingehen.“ Der erste Impuls zu einer Veränderung müsse von den Beschäftigten kommen. Zwar biete das Internet – auch die Online-Tools der Agentur für Arbeit – eine Fülle von Informationen, die Beratung ziele aber darauf ab, Orientierung zu bieten, zu filtern. „Wir bieten Hilfe zur Selbsthilfe“, unterstreicht Steingaß. Das geschehe selten mit nur einem Gespräch. „Wir wollen einen niedrigschwelligen Einstieg“, betont sie. Zudem werde von den Treffen nichts dokumentiert, auf Wunsch geschehe die Beratung sogar anonym.

Im Donnersbergkreis ist Steingaß regelmäßig im Beratungs- und Familienzentrum im SOS-Kinderdorf Pfalz in Eisenberg (nächster Termin: 24. Januar, 13.30 bis 16.30 Uhr) und im Haus der Diakonie Donnersbergkreis, in Kirchheimbolanden (21. Februar, 8.30 bis 11.30 Uhr) zu erreichen. Dazu gibt es telefonische Sprechstunden zu ausgewählten Themen, diese finden an jedem zweiten Dienstag im Monat statt (Telefon: 0631 3641130), das Programm steht auf der Homepage der Agentur für Arbeit. Allgemein sind die Berater unter Telefon 0631 3641130 zu erreichen, aber auch per E-Mail an Kaiserslautern-Pirmasens.Beratung@arbeitsagentur.de.