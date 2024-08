Unter seinem Vorgänger waren die Bepas in den letzten fünf Jahren immer unter den besten fünf Teams der Bezirksliga. Jetzt will Spielertrainer David Becker den nächsten Schritt gehen. Am Sonntag, 16 Uhr, kommt Aufsteiger SV Katzweiler. Der TuS Schönenberg reist zum Gastspiel nach Fehrbach (15 Uhr).

Über enorm viel höherklassige Erfahrung verfügt der neue Spielertrainer des Fußball-Bezirksligisten TuS Bedesbach-Patersbach, David Becker. Der aus Quirnbach stammende Grundschullehrer