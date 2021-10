Heinrich Schreck tritt zum Jahresende als Beigeordneter der Stadt Lauterecken zurück. In der Stadtratssitzung am Donnerstagabend gab er bekannt, dass er sein Amt zur Verfügung stelle. Er habe Stadtbürgermeisterin Isabel Steinhauer-Theis jedoch ein Gespräch angeboten, sagte er der RHEINPFALZ. Weitermachen werde er nur, wenn sich etwas ändere. Genauer wollte er jedoch auf die Umstände nicht eingehen.

Schreck war 2014 als zweiter Beigeordneter vom ehemaligen Stadtbürgermeister Heinrich Steinhauer geholt worden, damals noch als FDPler, heute ist er in der FWG. Im Stadtrat saß er lediglich „kurz in den 60ern“, sagte der 71-Jährige. Bekannt in Lauterecken ist er als Marktmeister sowie als Vorsitzender des Heimat- und Kulturvereins, den er seit gut 40 Jahren leitet.