Der Bau der Mensa für die Grundschule in Lauterecken ist ins Stocken geraten. Wie Verbandsbürgermeister Andreas Müller am Dienstagabend dem Haupt- und Finanzausschuss mitteilte, wurde ein Baustopp verfügt, da die erforderlichen Unterlagen für die Statik nicht komplett vorlägen. Daher könne weder der Prüfstatiker seine Arbeit machen noch die beauftragte Baufirma ihre Arbeiten am Mensabau fortsetzen. Müller kündigte juristische Schritte an, um Rechtssicherheit für alle Beteiligten sicherzustellen und Schaden von der Verbandsgemeinde abzuwenden.