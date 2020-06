Gleich zweimal musste sich die Lauterecker Polizei am Donnerstagnachmittag mit gemeldeten Lärmbelästigungen beschäftigen. Wie die Ordnungshüter berichten, waren im ersten Fall Baulärm und laute Musik die Auslöser für eine Beschwerde. Vor Ort trafen die Beamten den Hausbesitzer und einige Freunde an, die an dem Anwesen werkelten. Nach einem Gespräch sagten die Männer zu, die Musik auszumachen und die lauten Bauarbeiten einzustellen.

Nur eine Stunde später musste die Polizei aber erneut ausrücken. Diesmal beschwerten sich Anwohner über Baulärm in einem Hinterhof in Lauterecken. Die Polizei vermittelte zwischen dem Beschwerdeführer und dem Lärmverursacher. Mit Erfolg: Die Fliesenarbeiten seien daraufhin beendet worden, schreibt die Polizei weiter.