Wegen Bauarbeiten am Bahnhof Kaiserslautern kommt es am kommenden Sonntag, 28. Februar, und am Samstag und Sonntag, 6. und 7. März, ganztägig zu Zugausfällen auf der Strecke zwischen Kaiserslautern und Lauterecken-Grumbach (RB 66). Wie der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (ZSPNV) Rheinland-Pfalz Süd mitteilt, werden an diesen Tagen stattdessen Busse eingesetzt. Der ZSPNV weist darauf hin, dass die Fahrzeiten der Busse von den üblichen Abfahrtszeiten abweichen und sich die Haltestellen des Schienenersatzverkehrs nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen befinden. Außerdem könne es aufgrund der längeren Fahrzeiten der Busse zu erheblichen Reisezeitverlängerungen und Anschlussverlusten kommen. Die geänderten Fahrpläne sind im Internet unter www.bauinfos.deutschebahn.com abrufbar und zusätzlich an den Stationen angebracht.