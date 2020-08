Nichts wird es mit dem „Bahnhof Lauterecken“. Einem Antrag des Stadtrats auf Umbenennung wurde von der Deutschen Bahn nicht stattgegeben, es bleibt beim Bahnhaltepunkt „Lauterecken-Grumbach“. Die Namensänderung hätte im Zuge des barrierefreien Ausbaus des Bahnsteiges zwei, der in den Sommerferien stattgefunden hat, erfolgen sollen. Doch dafür 240.000 Euro zu zahlen, wie von der Bahn verlangt, war den Lauterecker Stadträten dann doch zu viel. Wie Stadtbürgermeisterin Isabel Steinhauer-Theis in der Ratssitzung am Donnerstagabend erklärte, habe die Bahn argumentiert, dass es deutschlandweit bei solchen Änderungen viele Beschwerden gegeben habe. Dies sei in Grumbach sicher nicht passiert, betonte sie. Doch die Bahn habe die Änderung nur gegen Rechnung möglich machen wollen. Steinhauer-Theiß Fazit: „Die Bahn hat es sich leicht gemacht.“