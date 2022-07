Der erste Abschnitt ist erledigt, es geht aber unmittelbar an anderer Stelle weiter. Die Sanierung der B270 bei Oberweiler-Tiefenbach ist einer Mitteilung des Landesbetriebs Mobilität (LBM) in Kaiserslautern zufolge nahezu abgeschlossen – zwischen den Abfahrten nach Oberweiler und Tiefenbach wurde der Asphalt erneuert. Aus diesem Grund soll dort die Vollsperrung am Dienstag, 26. Juli, aufgehoben werden. Freie Fahrt auf der Bundesstraße heißt es allerdings noch nicht. Dem LBM zufolge wird die B270 ab Mittwoch, 27. Juli, zwischen der Zufahrt zur Firma KOB bis kurz vor der Einfahrt zum Kalkbergwerk gesperrt. Autofahrer, die nach Wolfstein wollen, müssen jene Einfahrt am Kalkbergwerk nutzen, KOB ist lediglich aus der Richtung Lauterecken zu erreichen. „Fußgänger können die B270 im Bereich der Kuhbrücke queren“, teilte der LBM weiter mit. Rund drei Wochen sollen die Arbeiten in diesem Bereich in Anspruch nehmen, dann wandern Baustelle und Vollsperrung weiter.

Die Umleitung erfolgt weiterhin von Lauterecken kommend als U14: vom Reckweilerhof aus über die L368 nach Hinzweiler und Oberweiler im Tal, über die L372 nach Eßweiler und Rothselberg und über die L370 in Richtung Palatia Malz auf die B270. In Gegenrichtung ist die Strecke als U13 ausgeschildert.