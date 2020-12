Der Verbandsgemeinderat Nordpfälzer Land hat sich für Hans Feld als neuen Büroleiter ausgesprochen. Wie vergangene Woche bekanntgeworden war, verlässt er die Verbandsgemeindeverwaltung Lauterecken-Wolfstein aus persönlichen Gründen.

Die scheidende Büroleiterin Marion Haas sagte in der Sitzung am Dienstagabend, sie habe ein gutes Gefühl, was ihren Nachfolger anbelangt. Sie kenne den 56-Jährigen gut und sei überzeugt, „dass er sehr gut hierher passt“. Die Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land, fusioniert aus Rockenhausen und Alsenz-Obermoschel, hat ihren Sitz in Rockenhausen.

Wohl ab 1. März wird der Hefersweilerer dorthin pendeln. Es fehlt noch eine Formalie, damit Felds Wechsel perfekt ist: Der Versetzungsantrag muss noch genehmigt werden. Das sollte jedoch keine Problem sein: Die Stelle Felds ist seit Donnerstag vergangener Woche ausgeschrieben. Bürgermeister Andreas Müller hatte auf RHEINPFALZ-Anfrage Bedauern über den Weggang seines wichtigsten Beamten geäußert. Der hatte in der Zeit, als der ehemalige Bürgermeister Egbert Jung krankheitsbedingt ausfiel, die Verwaltung der erst jüngst fusionierte Verbandsgemeinde am Laufen gehalten. Seit 2010 ist er Büroleiter, früher in der VG Lauterecken.

Die 47-jährige Marion Haas geht zum Jahreswechsel an die TH Bingen, wo sie den Bereich Finanzen und Controlling übernimmt. Seit sieben Jahren ist sie Büroleiterin, zuerst in der VG Rockenhausen, dann in der fusionierten VG.