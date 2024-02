Der SPD-Unterbezirk Kusel hat seine Liste für die Kreistagswahl am 9. Juni aufgestellt. 38 Kandidaten streben in das Gremium. Auf dem Spitzenplatz steht Pia Bockhorn-Tüzün, die sich in der Verbandsgemeinde Oberes Glantal um das Bürgermeisteramt bewirbt.

Wie der SPD-Unterbezirk Kusel mitteilt, sei man stolz darauf, „eine starke Liste für die bevorstehende Kreistagswahl vorstellen zu können“. Man habe ein kompetentes Team für die kommenden fünf Jahre gefunden, das sich zum Wohle der Bürger des Landkreises einbringen wolle.

Angeführt wird die Liste der Sozialdemokraten von Pia Bockhorn-Tüzün, Unterbezirksvorsitzende der SPD im Kreis Kusel und seit fünf Jahren Fraktionsvorsitzende im Kreistag. Die 40-Jährige fordert in der Verbandsgemeinde Oberes Glantal im Juni Amtsinhaber Christoph Lothschütz (CDU) heraus: Bockhorn-Tüzün tritt bei der Bürgermeisterwahl am 9. Juni an.

SPD: „Demokratische Rechte wahrnehmen“

Als „besonders erfreulich“ bezeichnet die SPD, „dass viele erfahrene Kreistagsmitglieder erneut kandidieren“. Darunter der Erste Beigeordnete des Landkreises, Jürgen Conrad, und der Fraktionsvize Oliver Kusch, Mitglied des Landtags. Matthias Bachmann, langjähriger Fraktionsvorsitzender und zuletzt Stellvertreter der SPD-Fraktion, wolle sich „etwas zurückziehen“ und kandidiert auf einem hinteren Listenplatz. Neben erfahrenen Mitgliedern seien auch neue Genossen für die Liste gewonnen worden.

Die Sozialdemokraten rufen dazu auf, wählen zu gehen: „In der gegenwärtigen Zeit ist es von großer Bedeutung, dass die Bürgerinnen und Bürger ihre demokratischen Rechte wahrnehmen und aktiv an der Gestaltung ihrer Kommune teilnehmen.“

Kandidatenliste

Die Kandidaten auf den ersten 20 Listenplätzen der SPD für die Kreistagswahl im Juni sind: Pia Bockhorn-Tüzün, Oliver Kusch, Inge Lütz, Jürgen Conrad, Jutta Bach-Opp, Dirk Landfried, Julia Müller-Schleppi, Marco Schneider, Jürgen Kreischer, Ute Moldenhauer, Frank Aulenbacher, Susanne Heer, Gunter Lang, Dieter Schnitzer, Helga Grüne, Tobias Thomas Latterner, Norbert Braun, Andreas Müller, Sarah Dick, Christopher Biehl.