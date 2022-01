Die Bürgerbüros der Verbandsgemeindeverwaltung an beiden Standorten Lauterecken und Wolfstein sind am Mittwoch, 2. Februar, wegen internen Seminaren geschlossen. Am Donnerstag, 3. Februar, sind die Mitarbeiter wieder ab 7.50 Uhr erreichbar, informiert die Verwaltung. Für das Bürgerbüro in Lauterecken können Termine auch online gebucht werden.