„Dieser Parkplatz ist für ein medizinisches Zentrum einfach eine Katastrophe“, klagt RHEINPFALZ-Leser Kurt Schmidt aus St. Julian. Gemeint ist das Areal vor dem Eingang des medizinischen Zentrums in Offenbach-Hundheim. Auf das Problem angesprochen, gibt sich Betreiber Albert Alt wortkarg.

Die Parksituation am medizinischen Zentrum in Offenbach-Hundheim könne man nur als Zumutung beschreiben. „Man kann es fast nicht glauben, dass es sich um ein medizinisches Zentrum handelt, wenn man den oberen Parkplatz und den Eingangsbereich betrachtet“, klagt Schmidt gegenüber der RHEINPFALZ. Acht medizinische Einrichtungen sind in dem Zentrum in Offenbach-Hundheim untergebracht – unter anderem auch Physiotherapie und Krankengymnastik. „Dadurch wird der Parkplatz sehr stark von Patienten mit Gehbehinderung oder sonstigen Einschränkungen aufgesucht“, schildert Schmidt.

Er selbst fahre seine Frau derzeit alle zwei Tage zur Therapie nach Offenbach-Hundheim und verbringe die Wartezeit meist im Auto. Dadurch blicke er häufig auf die beschädigte Fläche. „Zum Füße vertreten auf dem Parkplatz sind mir meine Schuhe zu schade, je nach Wetterlage wären da oft Gummistiefel erforderlich.“ Er habe auch schon mit anderen Patienten auf dem Parkplatz über die Situation gesprochen, die häufigste Reaktion ist ein Abwinken und Kopfschütteln“, berichtet Schmidt.

Wunsch: Zumindest Löcher zuschütten

Es gebe zwar auch befestigte Parkflächen am medizinischen Zentrum, „allerdings reichen die nicht aus und sind so gut wie immer belegt. Man kommt sich als Patient vor wie der letzte Dreck“, sagt Schmidt verärgert. Dass man die Parkfläche asphaltiere, verlange er ja überhaupt nicht. „Aber man müsste doch zumindest mal die Löcher zuschütten. Gerade für Menschen, die auf Krücken oder andere Gehhilfen angewiesen sind, ist die Situation nicht zumutbar und schlicht gefährlich – gerade bei den jetzigen Witterungsbedingungen.“

Ob Albert Alt, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Neurologie und Nervenheilkunde und Betreiber des medizinischen Zentrums, an dem Zustand des Parkplatzes etwas ändern möchte, ist unklar. Eine telefonische Anfrage der RHEINPFALZ blieb unbeantwortet. Alt bedankte sich lediglich freundlich für den Anruf und legte den Telefonhörer dann sofort wieder auf.