Ein Unbekannter hat am Donnerstagabend einen Böller aus einem fahrenden Auto geworfen. Laut Polizeibericht handelte es sich dabei um den Beifahrer in einem Auto, das in der Hauptstraße unterwegs war. Eine nachfolgende Autofahrerin erschrak und musste ausweichen. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen und bittet Zeugen und möglicherweise weitere Geschädigte, sich zu melden unter der Telefonnummer 06382 9110