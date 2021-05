In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde die Seitenscheibe eines Autos in der Windhofstraße eingeschlagen. Die bislang unbekannten Täter durchsuchten das Auto ohne Erfolg nach Wertgegenständen. Der Tatzeitraum dürfte vermutlich zwischen 3 und 3.30 Uhr liegen. In dieser Zeit hörte die Fahrzeugeigentümerin verdächtige Geräusche, ohne diese zu diesem Zeitpunkt zuordnen zu können. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.