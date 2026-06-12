Ein Auto hat sich am Freitag gegen 16 Uhr auf der K4 bei Dunzweiler überschlagen. Das hat Stefan Reichhart, stellvertretender Leiter der Feuerwehren im Oberen Glantal, mitgeteilt. Um 15.54 Uhr habe die Integrierte Leitstelle in Kaiserslautern die Feuerwehren Dunzweiler, Waldmohr und Breitenbach alarmiert.

Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Auto befreien und verletzte sich nur leicht, informiert Reichhart. Der Rettungsdienst aus Schönenberg-Kübelberg habe den Mann vor Ort versorgt, er sei nicht ins Krankenhaus gekommen. „Der Fahrer hatte großes Glück“, resümiert Reichhart. Der Pkw habe nämlich „einige Meter Unterholz“ durchschlagen, ehe er von einem Baum gestoppt wurde. Die K4 wurde für die Dauer des Einsatzes komplett gesperrt. Die Feuerwehren waren mit 28 Kräften vor Ort.