Das neue Doppelheft der „Westricher Heimatblätter“ widmet sich der historischen Auswanderung aus der Westpfalz und dem Gebiet des heutigen Landkreises Kusel nach Brasilien. Dies geht aus einer Mitteilung der Kreisverwaltung hervor. Vor 200 Jahren, begann demnach die Ansiedlung der ersten deutschsprachigen Siedler in Rio Grande do Sul.

Das Thema wurde bisher, im Gegensatz zur Auswanderung in die USA, eher stiefmütterlich in der Geschichtsschreibung des Landkreises behandelt, so die Verwaltung. Bauern und Handwerker aus der Region gehörten zu den Pionieren der 1820er Jahre. Aber auch in den 1850/60ern zog es viele nach Südamerika. Die Nachfahren der deutschen Einwanderer prägen die brasilianische Gesellschaft bis heute mit.

Die neue Ausgabe der „Heimatblätter“ kann im Bürgerbüro der Kreisverwaltung Kusel, im Tourismusbüro am Bahnhof oder im Auswanderer-Museum Oberalben erworben werden.