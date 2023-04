Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Ausbau der K 23 in Dennweiler-Frohnbach geht voran. In etwa drei Wochen werde der zweite Bauabschnitt abgeschlossen sein, informierte Ortsbürgermeister Lothar Helfenstein den Gemeinderat am Mittwoch. Außerdem ging es um die Erneuerung der Toilette in der Blockhütte und neue Öffnungszeiten für den Wadenauer Hof.

Wie berichtet, wird die Ortsdurchfahrt auf einer Gesamtlänge von 1,3 Kilometern für rund 2,2 Millionen Euro ausgebaut. Der zweite von sechs Bauabschnitten stehe vor dem Abschluss, sagte