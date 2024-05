In der C-Klasse Pirmasens-Zweibrücken West kam es an diesem Spieltag auf allen Plätzen zu torreichen Partien, so fielen in den fünf Spielen 36 Treffer. Das Duell der beiden Granden wurde in der Schlussphase dramatisch entschieden. In der Ost-Gruppe bleibt die SG Kröppen/Vinningen mit einem Auswärtssieg bei der SG/ASV Glashütte/SG Eppenbrunn auf Meisterkurs. Der Tabellenzweite FC Rodalben II setzt sich beim TuS Rumbach durch.

Gruppe West

SG Contwig/Stambach - SV Martinshöhe II 0:7. Maximilian Blinn brachte die Gäste in der 27. Spielminute in Führung. Kurz vor dem Gang in die Kabine legte Dirk Strasser das 2:0 nach (42.). Nach Wiederanpfiff drehten die Gäste dann noch einmal so richtig auf und deklassierten eine desaströse Heimelf. Die fünf weiteren Treffer zum 7:0-Auswärtssieg erzielten Jonas Weiler, Markus Commercon, Steffen Theis und Dirk Strasser (2).

SVN Zweibrücken II - SG Wallhalben/Mittelbrunn 7:5. Insgesamt zwölf Treffer führten zu einem Spektakel. Beide Mannschaften führten die Begegnung jeweils mit offenen Visieren und ließen sich von Rückschlägen nicht aus der Ruhe bringen. Am Ende behielten aber die Hausherren den längeren Atem und setzten sich durch. Der Spielverlauf: 1:0 Lorik Preniqi (2.); 2:0 Lorik Preniqi (13.); 3:0 Mohammad Khcho (29.); 3:1 Nico Zimmer (33.); 3:2 Sascha Mohr (39.); 3:3 Nico Zimmer (49.); 3:4 Sascha Mohr (56./Elfmeter); 4:4 Marco Nickolaus (66./Elfmeter); 5:4 Dennis Nima (76.); 6:4 Lorik Preniqi (79.); 6:5 Nico Zimmer (86.); 7:5 Mohammad Kcho (90.).

TSG Mittelbach-Hengstbach - TuS Wattweiler 3:4. Im Derby führten die Gäste nach den Treffern von Frederic Wenz (22.) und Sören Igel (33.) früh mit 2:0. Kurz vor dem Pausenpfiff zeigte der Unparteiische auf den Punkt, Durmus Demirel verwandelte für die TSG den fälligen Strafstoß und verkürzte auf 1:2 (44.). Nach dem Seitenwechsel gelang es dem TuS Wattweiler jedoch, die Führung auszubauen, so netzten Abulfazel Sultani (50.) und Sören Igel (56.) zu zwischenzeitlichen 1:4, die Partie schien entschieden. Allerdings kam in der Schlussphase Spannung auf, auch, weil der Gast die letzten Minute nach einem Platzverweis in Unterzahl agieren musste. Marcus Rossi (89.) und Durmus Demirel (90.+7) brachten die TSG im Heimspiel noch einmal heran, doch die Bemühungen blieben vergeblich, Wattweiler ging als knapper Sieger vom Platz.

FC Kleinsteinhausen - SV Großsteinhausen II 3:2. Im Lokal-Schlager setzte sich der FC Kleinsteinhausen in einem engen Spiel durch. Bereits früh traf Sven Walter zum 1:0 (10.). Nachdem die Gäste in der 21. Minute den Ausgleich erzielen konnte, fand der FC Kleinsteinhausen noch vor der Pause eine Antwort und stellte auf 2:1 (36.). Im zweiten Durchgang gelang es Heiko Ficht, für die Heimelf auf 3:1 zu erhöhen (61.). Dennoch kam die Partie in den Schlussminuten zu einer Dramatik, nachdem die Gäste auf 3:2 verkürzen konnten (90.+1). Doch der Lucky Punch glückte ihnen nicht mehr.

SG Knopp/Wiesbach - SV Hornbach 2:3. Im Duell der beiden bereits aufgestiegenen Mannschaften brachte Zeqir Begu die Gastgeber früh in Führung (5.), doch Pascal Wallad konnte nach gut einer halben Stunde Spielzeit den Ausgleich erzielen (33.). In Hälfte zwei netzte Wallad gar zum kurzzeitigen 2:1 der Gäste (55.), ehe Zeqir Begu mit seinem zweiten Treffer egalisierte (67.). Die Partie wurde letztlich durch ein Eigentor eines Heimakteurs entschieden (79.), wodurch der SV Hornbach mit drei Punkten die Heimreise antreten konnte. Die SG Knopp/Wiesbach hat die Meisterschaft der West-Gruppe aufgrund zweier Nachholspiele trotzdem weiterhin in der eigenen Hand.

Gruppe Ost

SG Pirmasens - SV Hilst II 2:8. Am Samstag gab es zehn Tore bei der SG Pirmasens. Nach der 2:0-Gästeführung von Nils Hummel (12.) und Christian Becker (25.) glich Dieter Riefling (35., 49.) zum 2:2-Zwischenstand aus. In den letzten 40 Minuten erhöhten für die Gäste Kevin Schwartz (51.), Martin Fuchs (65.), Nils Hummel (75., 80., 90.) und Max Ankener (79.). Dabei fielen die letzten vier Tore in 15 Spielminuten.

FC Hengsberg - SV Trulben II 0:5. 45 Minuten hielt der FCH noch gut dagegen. Nach der Gästeführung von Kevin Völk (15., 37.) warf der Gastgeber mit Beginn der zweiten Hälfte mehr in die Offensive, wurde aber von den cleveren Gästen regelrecht ausgekontert. Die Chancen zum Auswärtssieg nutzten Luis Abel (55.) und Florian Kennel (77., 85.).

SV 53 Rodalben - FV Münchweiler II 0:0. In der Begegnung fehlten lediglich die Tore. Der Tabellensechste kam beim Tabellenvierten zu einem Teilerfolg.

TuS Rumbach - FC Rodalben II 1:5. Die schnelle Gästeführung von Christopher Hög bereits in der ersten Spielminute wurde in der 3. Minute mit dem Tor von Tom Harde bereits zum 1:1 ausgeglichen. Das Gästeteam traf nach Toren von Samuel Welter (16.) und Bastian Hinkel (39.) zur 3:1-Pausenführung. Zwei weitere Treffer im zweiten Spielabschnitt brachten mit Toren von Maximilian Wagner (62.) und eine Minute später von Christian Dully den Auswärtssieg.

SG/ASV Glashütte/SG Eppenbrunn - SG Kröppen/Vinningen 1:6. In jeder Spielhälfte gelangen dem favorisierten Tabellenführer drei Tore. Den Ehrentreffer besorgte Dominik Steinmetz sieben Minuten vor Spielende vor 100 Zuschauern. Das halbe Dutzend Tore der Gäste erzielten: Jan Kupper (29.), Eugen Besrodni (36., 71.), Steven Palm (42., 53.) und Nils Schwarz (56.). ll