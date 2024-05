In der Gruppe Nord der C-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg fährt die SG Eintracht Kaiserslautern II einen deutlichen Sieg bei der SG Eiche Sippersfeld/Lohnsfeld/Neuhemsbach II ein und zieht nun in die Relegation um den Aufstieg in die B-Klasse ein. In der Gruppe Süd lieferten sich der FC Erlenbach II und der SV Mölschbach II einen wilden Kampf mit fünf Toren in 14 Minuten.

Gruppe Nord

TSG Zellertal II - SG Appeltal II 4:2. Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen durch den Treffer von Sebastian Schlemmer in der 28. Minute in Führung. Noch vor Ende der ersten Hälfte glichen die Hausherren in Form von Lucas Angst (41.) aus. Nach dem Seitenwechsel erzielte die Zweitbesetzung der Appeltaler dann die erneute Führung. Torschütze war Patrick Scheid in der 50. Minute. Nur vier Minuten später glich Lucas Angst zum zweiten Mal aus. Gegen Ende der Partie kam Zellertal immer häufiger vor das gegnerische Tor und belohnte sich mit zwei weiteren Treffern. Robin Merz (76.) und Christoph Kabs (86.) machten den 4:2-Sieg beim letzten Heimspiel der Saison perfekt.

SG Eiche Sippersfeld/Lohnsfeld/Neuhemsbach II - SG Eintracht Kaiserslautern II 0:9. Der Tabellenzweite SG Eintracht Kaiserslautern II lag bereits nach vier Minuten mit 2:0 in Führung und erhöhte den Spielstand bis zum Pausenpfiff auf 4:0. In Hälfte zwei legten sie fünf weitere Tore nach und gewannen deutlich und verdient mit 0:9. Für die SG Eintracht Kaiserslautern II trafen Pawel Wasiak (3), Jonathan Paz (2), Marius Schulz (2), Philip Hammel und Elias Fodor. Durch diesen Sieg ist der Relegationsplatz für die Eintracht vorzeitig gesichert und hat nun die Chance auf den Aufstieg in die B-Klasse.

SG Stetten/Gauersheim II - FC Marnheim 2:4. Dank eines Doppelpacks von Michael Schneider (7., 16.) lag Marnheim früh mit 2:0 in Führung. Kurz vor der Pause erzielten die Hausherren den Anschlusstreffer durch Max Frasch (43.). Nach der Pause erzielte Schneider seinen dritten Treffer des Tages (55.) und stellte den alten Abstand wieder her. In der Nachspielzeit gelang dem Gastgeber dann allerdings noch der Anschlusstreffer durch Malte Schmidt (90.+1). Christian Frangel machte jedoch nur wenige Momente später, mit seinem Tor, den verdienten Marnheimer Sieg klar.

SG Münchweiler/Als.-Langmeil II - FV Kriegsfeld 1:2. Die Gäste erspielten sich in der ersten Halbzeit mehr Chancen und gingen folgerichtig in der 28. Minute durch Michael Schmitt in Führung. In Durchgang zwei verpasste Kriegsfeld dann die Möglichkeit die Führung auszubauen und scheiterte gleich zweifach am Aluminium. Die Hausherren wurden gegen Ende der Partie gefährlicher in der Offensive und glichen in der 73. Minute durch Philipp Hock aus. In der Schlussviertelstunde spielten beide Mannschaften mit offenem Visier und drängten auf den Sieg. Mit dem besseren Ende für den FVK. In der 87. Minute war es Pascal Kirchner der den umjubelten 2:1-Siegtreffer erzielte.

SSV Dreisen - TuS Finkenbach/Waldgrehweiler 0:16. Der Tabellenerste und vorzeitige Meister war zu Gast beim Tabellenletzten und schoss, wie zu erwarten, Tore am Fließband.

Gruppe Süd

SG Siegelbach/Erfenbach III - SG Eintracht Kaiserslautern 1:5. Die Eintracht lag nach 39 Minuten durch die Tore von Peter Hartmann (1.), Justin Ritter (39.) und einem Eigentor der Gastgeber in der 21. Minute komfortabel mit 3:0 in Führung. Marvin Müller (41.) verkürzte kurz vor der Pause auf 1:3, dies sollte jedoch der einzige Treffer für die Hausherren an diesem Tag sein. In Durchgang zwei war die Partie dann endgültig, durch die Tore von Kevin Ritter (66.) und Marc Gehrke (77.), entschieden.

FC Erlenbach II - SV Mölschbach II 5:3. Erlenbachs Zweitbesetzung erwischte den deutlich besseren Start und führte nach 19 Minuten mit 2:0. Die Tore erzielten Andrea Carotenuto (12.) und Maximilian Lorenz (19.). Weitere Treffer ließen dann sehr lange auf sich warten. Ab der 65. Minute hatte es die Partie jedoch noch mal in sich. Paul Block traf zum Anschluss (65.), ehe Ruben Stinner nur zwei Minuten später zum 3:1 traf. Der SVM gab sich trotzdem nicht auf und schaffte den erneuten Anschlusstreffer in der 75. Minute. Den Treffer erzielte Mark Walter. Genau wie nach dem 3:1 hatte erneut Stinner die direkte Antwort und erhöhte nur eine Minute später die Führung erneut für den FCE. Maximilian Zepp legte drei Minuten später einen weiteren Treffer zum 5:2 nach. Damit war das Spiel dann endgültig entschieden. Der zweite Tagestreffer von Walter in der 88. Minute zum 5:3 brachte die Mölschbacher Zweitbesetzung so kurz vor Schluss nicht mehr zurück ins Spiel.

SG Hochspeyer/ASV Waldleiningen II - FSV Kaiserslautern 3:3. Dennis de Leon brachte den FSV nach nur fünf Minuten in Führung. Die Hausherren drehten die Partie jedoch dank der Treffer von Alexander Haberer (26.) und Christian Giebert (32.). Kurz vor der Pause glich der FSV jedoch in Form von Enrico Igel aus (45.), ehe die SG noch vor dem Halbzeitpfiff erneut in Führung ging. Den Treffer in der Nachspielzeit der ersten Hälfte erzielte Philipp Quednau. Im zweiten Durchgang traf erneut Igel für den FSV zum 3:3-Endstand.

NMB Mehlingen-Baalborn II TuS Finkenbach/Waldgrehweiler II 0:0. Die Partie endete torlos, mit wenigen Torraumszenen auf beiden Seiten.

VfL Kaiserslautern II - SG Niederkirchen/Morbach/Heiligenmoschel II 0:2. Die Gäste konnten die Partie dank jeweils einem Treffer in beiden Halbzeiten für sich entscheiden. In Durchgang eins traf Andre Maue (33.) zur Führung. Kristians Ivascenko (67.) erzielte den Treffer zum 2:0-Auswärtserfolg.