In der Fußball-C-Klasse Kusel-Kaiserslautern hat der SV Kaulbach-Kreimbach mit 4:2 gegen Welchweiler gewonnen und damit den zweiten Tabellenplatz der Gruppe 1 gesichert, der zur Teilnahme an der Aufstiegsrelegation berechtigt. Schon am Mittwoch hatte die SG Pfeffelbach/Konken die Meisterschaft perfekt gemacht. In der Gruppe 2 landete Nanz-Dietschweiler III einen Dreier gegen Mackenbach, der den SVN auf den zweiten Rang befördert.

Gruppe 1

TSG Burglichtenberg II - SV Hefersweiler 2:5. In einer munteren Begegnung zeigten sich beide Teams torgefährlich. Hefersweiler war jedoch spielstärker und gewann verdient mit 5:2. Torschützen: Huber, Daniel - Heß, Armbrust, Sebastian (2), Willrich.

SV Herschweiler-Pettersheim II - SG Schrollbach/Hauptstuhl II 6:0. Der Tabellenzweite zeigte eine starke Leistung und gewann verdient mit 6:0. Die Gäste offenbarten defensiv zu viele Schwächen und waren offensiv zu harmlos. Die Defensivschwächen wussten Luca Maurice Weber (2), Tim Freiberger, Jonathan Klammes, Björn Göddel und Zach Robinson zu nutzen.

SG Hirsau II - TuS Glan-Münchweiler II 8:0. Die torhungrigen Hausherren warne in allen Belangen überlegen. Die SG traf in beiden Halbzeiten vierfach und sicherte sich einen 8:0-Heimsieg. Klein (3), Lerge (3) und Jung (2) steuerten die Tore bei.

SpVgg Welchweiler - SV Kaulbach-Kreimbach 2:4. Im ersten Durchgang wurde den Zuschauern ein offener Schlagabtausch geboten, der mit 2:2 in die Pause ging. Im zweiten Durchgang bewiesen die „Kaulis“ den längeren Atem und entschieden die Begegnung mit 4:2 für sich. Torschützen: Miller, Braun - Kisadi, Gutmann, Krauth (2).

Gruppe 2

SV Nanz-Dietschweiler III - SV Mackenbach II 6:2. Nanz-Dietschweiler fand besser in die Partie und erarbeitete sich eine 2:0-Führung. Mackenbach gab sich jedoch nicht auf kam dank eines Treffers von Blauth und aufgrund eines Eigentors zum 2:2. Die Hausherren zeigten jedoch eine überragende Schlussoffensive und gewannen noch mit 6:2. Rau, Liberti, Brand (2), Groß und Luthringshauser waren für die Gastgeber erfolgreich.

FV Kindsbach II - SSC Landstuhl II 3:0. Nach einer torlosen ersten Halbzeit steigerte sich Kindsbach im zweiten Durchgang. Der FVK nutzte seine Möglichkeiten nach dem Wiederanpfiff und gewann mit 3:0.

SG Pfeffelbach/Konken II - SV Miesau II 2:5. Der bereits feststehende Meister überzeugte beim 5:2-Auswärtssieg. Die SG zeigte aber auch eine engagierte Leistung und erzielte angesichts des tabellarischen Unterschieds der beiden Teams eine respektables Ergebnis. Für die Hausherren trafen Kai Janssen und Etienne Jaqui, für die Gäste Maurice Anschau, Ben Klein (2), Iven Krüger und Nikolas Lütz. Mehr als ein Trost für die Gastgeber, dass die Erste der SG Pfeffelbach/Konken ebenso wie Miesaus Zweite Meisterschaft feiern kann.