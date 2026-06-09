Der Ausbau der Ortsdurchfahrt Konken beginnt am Montag, 29. Juni. Dann ist die L350 in der Homburger Straße voraussichtlich bis Ende 2027 gesperrt, teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Kaiserslautern mit. Die Sanierung, mit der die Firma Strabag aus Nonnweiler beauftragt wurde, erfolgt in zwei Bauabschnitten. Die Arbeiten starten am Kreisel in Konken, insgesamt beträgt die Ausbaulänge 300 Meter. Dabei wird die gesamte Straße einschließlich Gehwege erneuert und der Untergrund abschnittweise verbessert. Zusätzlich wird am südlichen Ortsausgang von Herrschweiler-Petersheim kommend eine Fahrbahnverschwenkung errichtet. Sie soll Verkehrsteilnehmer dazu bringen, langsamer zu fahren.

Bei dem insgesamt rund 2,1 Millionen Euro teuren Projekt handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme des Landes Rheinland-Pfalz, der Ortsgemeinde Konken, den Pfalzwerken, der Stadtwerke Kaiserslautern und der Verbandsgemeindewerke Kusel-Altenglan. Letztere wollen den Mischwasserkanal einschließlich der Hausanschlüsse sanieren, so der LBM. Darüber hinaus werden die Hausanschlüsse der Wasserleitung neu hergestellt. Die Pfalzwerke verlegen neue Kabel für die innerörtliche Beleuchtung. Für die Dauer des ersten Bauabschnitts wird eine Umleitung eingerichtet über die B420 – Bledesbach – L360 – Hüffler – Wahnwegen – L352 – Herschweiler-Pettersheim (und umgekehrt).