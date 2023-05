Unsere Luftbild-Rätselreihe geht in die nächste Runde: Erkennen Sie, liebe Leserinnen und Leser, welcher Ort hier abgebildet ist? Bei 98 Ortsgemeinden, die teils aus mehreren Ortsteilen bestehen, ist das nicht immer einfach. Wer seinen Tipp an redkus@rheinpfalz.de schickt, erhält eine Rückmeldung, ob er richtig liegt. Wir lösen das Rätsel beim Veröffentlichen des nächsten Serien-Teils auf. Den Ort, den wir am 18. April aus der Höhe abgebildet hatten, erkannten ebenfalls einige Leser: Es handelte sich um die Gemeinde Cronenberg.