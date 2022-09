Einen Letzte-Hilfe-Kurs zur Sterbebegleitung bietet der Ambulante Hospiz-Palliativ-Beratungsdienst Lauterecken-Wolfstein-Meisenheim Ende September an. „Letzte Hilfe ist so wichtig wie Erste Hilfe“ ist das Motto des zweiteiligen Kurses, in dem über die Normalität des Sterbens als Teil des Lebens gesprochen werden soll – ebenso wie beispielsweise auch über Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht. Der Beratungsdienst informiert, dass Beschwerden, die Teil des Sterbeprozesses sein können, thematisiert werden ebenso wie mögliche Linderungen. Gemeinsam solle überlegt werden, wie man Abschied nehmen kann sowie über Möglichkeiten und Grenzen gesprochen werden.

Info

Der Kurs findet am Dienstag und Donnerstag, 27. und 29. September, jeweils von 18.30 bis 20.30 Uhr in der Sozialstation Lauterecken, Schulstraße 10, statt. Anmeldung erfolgt unter 06382 993022.