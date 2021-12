Am Montag meldete eine Fahrzeughalterin der Polizei Lauterecken, dass unbekannte Personen ihren BMW in der Schloßgasse beschädigt hätten. Am Tatort stellte die Streife fest, dass eine Scheibe gesplittert war. In der Scheibe konnte eine deformierte Kugel, offensichtlich aus einer Luftdruckwaffe abgeschossen, gefunden werden. Die Polizei sucht mögliche Zeugen. Das Auto parkte vom 25. bis zum 27. Dezember an der Stelle.