Das Heimatfest fällt zwar wie alle Großveranstaltungen coronabedingt aus, trotzdem will die Stadt Lauterecken an einem alten Brauch festhalten: Am Freitag, 14. August, 18 Uhr, sollen die 50-Jährigen im Wappensaal des Veldenz-Schlosses geehrt werden. Stadtbürgermeisterin Isabel Steinhauer-Theis sagte auf Anfrage, man könne die Veranstaltung, zu der normalerweise nicht allzu viele Leute kämen, unter den allgemein gültigen Sicherheitsvorschriften abhalten. Außerdem, so verriet sie, überlege man derzeit noch, am Sonntag, 16. August, einen besonderen Gottesdienst abzuhalten.

Zur Ehrung eingeladen sind alle, die im Jahr 1970 geboren sind und entweder mindestens zehn Jahre in Lauterecken wohnen oder gewohnt haben, in Lauterecken in eine Schule gegangen oder dort geboren sind. Anmeldung bis zum 11. August bei Isabel Steinhauer-Theis, Telefon 06382 1300, Fax 06382 403453, Handy 0151 61529597, E-Mail stadthaus@lauterecken.de.