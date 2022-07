Das Ende der Schul- und Ausbildungszeit, das Auslaufen von Arbeitsverträgen zum 30. Juni sowie die Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge in die Betreuung der Jobcenter haben große Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt in der Westpfalz und im Kreis Kusel.

Im zweiten Monat in Folge ist die Anzahl der Arbeitslosen in der Westpfalz, aber auch im Kreis Kusel angestiegen. „Wir sind guter Dinge, dass sich mit dem breiten Arbeitsstellenangebot in der Region schnell neue Chancen für diese Menschen ergeben“, sagt Peter Weißler, Leiter der Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens, mit Blick auf die jüngst in die Statistik aufgenommenen Jobsuchenden.

Im Landkreis Kusel waren im Juli 1736 Männer und Frauen bei der Agentur für Arbeit und beim Jobcenter arbeitslos gemeldet. Das waren 13,2 Prozent (203 Personen) mehr als im Juni und 2,3 Prozent (39) mehr als im Vergleich zum Vorjahresmonat. Die Arbeitslosenquote ist im Kreis von 4,2 Prozent im Juni auf nun 4,8 Prozent gestiegen. (Juli 2021: 4,6 Prozent). Dem Arbeitgeberservice wurden im vergangenen Monat von den Arbeitgebern aus dem Kreis 75 zu besetzende Stellen gemeldet, sieben mehr als im Juni und zehn weniger als im Juli 2021. Zum Stichtag gab es im Kreis 586 gemeldete offene Stellen.

In Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken sowie den Landkreisen Kaiserslautern, Kusel, Südwestpfalz und dem Donnersbergkreis waren im Juli 16.960 Menschen ohne Job, 5,7 Prozent mehr als im Juni – jedoch 2,3 Prozent weniger als im Juli vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote lag bei 6,1, 0,3 Prozentpunkte höher als im Monat zuvor.