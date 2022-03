Die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt im Landkreis Kusel ist – wie auch in der gesamten Westpfalz – positiv. Zum Stichtag im März waren 1574 Männer und Frauen aus dem Kreis bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet. Das waren 35 weniger als im Februar und 271 weniger als im März vor einem Jahr. Wie die Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens mitteilte, ist die Arbeitslosenquote im Kreis um 0,1 Prozentpunkte auf nunmehr 4,3 Prozent gesunken. Zum weiteren Vergleich: Im März 2021 lag die Quote bei 4,9 Prozent. „Die Region bietet beste Chancen für alle Männer und Frauen, die nach einer neuen Anstellung suchen. In den vergangenen Wochen konnten davon alle Altersgruppen profitieren“, sagte Martina Sarter, die stellvertretende Leiterin der Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens, die auch für den Kreis zuständig ist. Die positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt könnte anhalten. Zumindest sind noch zahlreiche Stellen im Kreis unbesetzt. Dem Arbeitgeber-Service wurden im vergangenen Monat von den Arbeitgebern im Landkreis 70 zu besetzende Stellen gemeldet. Zum Stichtag befanden sich noch 554 offene Stellen im Bestand.