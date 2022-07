Wegen Arbeiten an den Gleisen wird am Samstag, 23. Juli, eine Fahrt der Regionalbahn Lauterecken-Grumbach durch einen Bus ersetzt. Dabei handelt es sich um den Zug, der um 0.53 Uhr den Hauptbahnhof in Kaiserslautern verlassen würde, teilt der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr mit. Der Ersatzbus startet um 0.58 Uhr am Kaiserslauterer Busbahnhof am Haltepunkt D3 und erreicht den Lauterecker Bahnhof um 2.20 Uhr. Fahrräder können im Bus nicht transportiert werden.