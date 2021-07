Am Freitag, kurz vor Mitternacht, wurde der Polizei Lauterecken eine Ruhestörung durch laute Musik gemeldet. Die Streife traf in einem Park in der Innenstadt mehrere Jugendliche an. Die Gruppe wurde zur Ruhe ermahnt. Auch zeigten sich die Personen einsichtig und machten die Musik aus. Einige Zeit später überprüften die Beamten nochmals die Örtlichkeit. Entgegen der Anweisung hielten sich einige nicht an die Anweisung und hatten die Musik wieder aufgedreht. Die Streife stellte die Personalien der Ruhestörer fest und übermittelte diese an die Verbandsgemeinde. Sie müssen mit einer Anzeige wegen Ruhestörung rechnen.