Am Montagabend hat in Hoppstädten der hölzerne Anbau an einem Wohnhaus in der Hauptstraße gebrannt. Einem aufmerksamen Nachbarn und der noch recht frühen Stunde sei es wohl zu verdanken, dass nichts Schlimmeres passierte, sagte Wehrleiter Markus Böhmer der RHEINPFALZ. 70 Feuerwehrleute seien gegen 18 Uhr alarmiert worden. Die Ausrückegemeinschaften im Nordkreis sind großzügig eingeteilt, weil tagsüber viele der Wehrleute nicht im Ort, sondern auf der Arbeit sind. So konnten viele noch auf dem Weg Richtung Hoppstädten wieder zurückbeordert werden. Das Feuer war schon von den Hausbewohnern mit Feuerlöschern eingedämmt worden. Die Feuerwehr löschte den Anbau, entfernte Ziegel, gelagerte Geräte und eine Zwischendecke, um sicherzustellen, dass der Brand nicht wieder Aufflammen würde. Der Einsatz dauerte etwa eineinhalb Stunden. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Sie schätzt den Sachschaden auf mehrere Tausend Euro.