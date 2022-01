Der ambulante Hospizdienst Lauterecken-Wolfstein-Meisenheim sucht ehrenamtliche Mitarbeiter zur Sterbebegleitung. Ziel der Hospizarbeit ist es, auf die Wünsche und Bedürfnisse schwerkranker und sterbender Menschen und deren Familien einzugehen. Dabei schenken die Ehrenamtlichen diesen Menschen Zeit und begleiten sie am Ende ihres Lebens: im eigenen Zuhause, in der Familie oder in stationären Pflegeeinrichtungen. Wer ehrenamtlicher Wegbegleiter am Lebensende werden will, muss vorher einen Ausbildungskurs absolvieren. Der nächste Kurs in Lauterecken beginnt im März. Auch danach werden Fort- und Weiterbildungen sowie Treffen für Mitarbeiter angeboten. Ansprechpartnerin ist die Koordinatorin des Hospiz- und Palliativberatungsdienstes, Dorothee Bauhaus, Palliativ-Care-Fachkraft und zertifizierte Trauerbegleiterin. Sie ist zu erreichen unter 06382 993022 oder per E-Mail an d.bauhaus@sozialstation-lauterecken.de.