Ein Unbekannter hat am Freitagabend in der Straße Am Schwimmbad in Wolfstein ein Auto aufgebrochen und Beute gemacht. Wie die Polizei informiert, schlug der Täter zwischen 18.30 und 19.30 Uhr die Beifahrerscheibe eines auf dem Parkplatz des Fitnessstudios abgestellten Hyundai i20 ein und entwendete einen Geldbeutel aus dem Fahrzeuginneren. „Dabei erbeutete der Unbekannte Bargeld sowie verschiedene Dokumente“, schreibt die Polizei, die nachdrücklich darauf hinweist, dass man keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurücklassen und diese insbesondere nicht sichtbar ablegen sollte. Zeugen, die im Tatzeitraum etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 36914599 zu melden.